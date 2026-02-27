Voglio essere l’ultima cittadina non la prima | Viola Gobbi eletta sindaca dei ragazzi

Viola Gobbi è stata eletta sindaca dei ragazzi in un'assemblea scolastica, con la frase di Italo Calvino come motto. Il gruppo di lavoro dell'Istituto comprensivo XX Settembre ha presentato il progetto del

È la frase di Italo Calvino — “Le città come i sogni sono costruite di desideri” — ad aver ispirato uno dei progetti più ambiziosi portati in aula dal gruppo di lavoro dell'Istituto comprensivo XX Settembre: il "Parco dell'Amicizia", un sogno verde e concreto per un quartiere del centro città. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Eletta la “sindaca dei ragazzi“

Leggi anche: Eletta la sindaca dei ragazzi. E’ Sara Lazri

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Se domani non torno, al via le riprese del film su Giulia Cecchettin; Giulia Cecchettin, ciak si gira: al via le riprese a Padova del film 'Se domani non torno'; Se domani non torno, via alle riprese del film su Giulia Cecchettin; L’ultimo libro di Charlie Kirk.

Voglio essere l'ultima, performance di danza Aeroporto Fiumicino per Giornata contro violenza donneIn occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura ... ilgiornale.it

Così il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi dopo l'incontro con la Deputazione ticinese. Nel mirino la tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri. Gobbi: "Viola l'accordo", Storni: "Ambiguità da chiarire". - facebook.com facebook