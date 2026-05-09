Un avvocato denuncia che alcuni adolescenti allergici agli alimenti, in particolare i maschi, vengono spesso vittimizzati nel contesto scolastico. Secondo quanto riferito, i giovani con allergie alimentari sono incoraggiati dal gruppo a partecipare a prove di coraggio che rappresentano un rischio elevato per la loro salute. La situazione sarebbe caratterizzata da episodi di bullismo e pressioni sociali nel tentativo di sfidare i limiti dei ragazzi.

Padova, 9 maggio 2026 – Gli adolescenti allergici agli alimenti “sono i pazienti più a rischio. Perché, soprattutto i maschi, vengono incitati a pericolosissime prove di coraggio, vengono bullizzati”. Marcia Podestà, avvocato e presidente di Food Allergy Italia, da 22 anni passa attraverso il dolore di tante, tantissime famiglie. Che s’insinua proprio dove gli altri fanno festa, a tavola. “L’allergia non è una scelta, è una malattia”, premette. L’associazione fa un lavoro scientifico che incrocia esperienze da tutto il mondo. In questi giorni la presidente è in missione in Canada. Il suo impegno è partito da un’esperienza personale. “Ho fondato l’associazione nel 2002 perché mio figlio più piccolo soffriva di allergia al latte che non gli è stata diagnosticata in tempo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Adolescenti allergici bullizzati, sfidati dal gruppo a prove pericolose”: la denuncia dell’avvocato

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