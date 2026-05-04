Domenico Caliendo la denuncia in Senato dell’avvocato Petruzzi | Altri casi di organi congelati

Un avvocato ha denunciato in Senato situazioni in cui organi destinati ai trapianti sono stati danneggiati durante il trasporto a causa di temperature troppo basse. Oltre al caso di un bambino, ci sarebbero stati altri episodi in cui gli organi congelati non sono arrivati integri ai centri di destinazione. La questione riguarda l’efficacia delle procedure di conservazione e trasporto degli organi destinati ai trapianti.

Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, si sarebbero verificati altri episodi in cui gli organi destinati ai trapianti sono arrivati a destinazione compromessi a causa delle temperature eccessivamente basse durante il trasporto. A riferirlo è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, presente lo scorso 28 aprile al Senato, a Palazzo Madama, in occasione dell’incontro “Il dono della vita nel sistema trapiantologico”, promosso dall’Aido su iniziativa dei senatori Elena Murelli e Filippo Melchiorre.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Domenico Caliendo, la denuncia in Senato dell’avvocato Petruzzi: “Altri casi di organi congelati” Notizie correlate Domenico Caliendo morto col cuore bruciato, l’avvocato Petruzzi: “Anche altri casi di organi congelati”La denuncia in Senato dell'avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: "Si sono verificati anche altri casi di... Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati”Quello di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di un cuore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Domenico Caliendo, nuova denuncia in Procura: Errori gravi anche dopo il trapianto flop; I 12 quesiti cruciali sul trapianto del cuore 'bruciato' di Domenico Caliendo; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni; Caso Caliendo: integrazione di denuncia. Il legale della famiglia: nuove accuse di falso contro i cardiochirurghi. Domenico Caliendo morto col cuore bruciato, l’avvocato Petruzzi: Anche altri casi di organi congelatiLa denuncia in Senato dell'avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: Si sono verificati anche altri casi ... fanpage.it Cuore ghiacciato per il piccolo Domenico: l'avvocato denuncia un precedente''C'è il caso di un rene ''ghiacciato'' denunciato da Avio Nord durante un recente convegno dell'Aido dove ero presente, hanno riferito che ci sono stati altri casi. A loro è noto che sia una condizio ... napolitoday.it la Repubblica. . Oltre a quello del piccolo Domenico Caliendo, si sono verificati altri casi in cui l'organo da trapiantare è giunto a destinazione rovinato dalle temperature troppo basse che ha raggiunto durante il trasporto. A renderlo noto è l'avvocato Francesc - facebook.com facebook Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati” x.com