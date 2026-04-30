A Napoli, si parla sempre più insistentemente di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della squadra. La notizia, riportata da un quotidiano nazionale, riguarda una decisione dell’amministratore delegato, che avrebbe preso una posizione chiara in merito alla questione. La situazione è al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre non sono ancora stati confermati dettagli ufficiali.

A Napoli tiene banco la situazione legata al futuro della panchina della formazione partenopea. Secondo quanto riportato da La Repubblica, prende sempre più quota un’idea clamorosa: il ritorno di Maurizio Sarri. Una scelta che sarebbe direttamente legata alla nuova strategia del Patron azzurro Aurelio De Laurentiis, orientata verso una svolta economica e tecnica ben precisa. Repubblica svela il piano: rivoluzione low cost con Sarri. Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe valutando una vera e propria “ rivoluzione low cost ” per il futuro. Alla base di questa scelta ci sarebbero motivi di bilancio: il club azzurro, infatti, potrebbe chiudere la stagione con un passivo importante, spingendo la società a ridurre costi e investimenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarri al Napoli? ADL ha deciso: L’annuncio della Repubblica

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