Parma arrestato 30enne | scappa dai carabinieri sotto casa

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Parma dopo essere fuggito dai controlli dei carabinieri sotto casa. Durante gli accertamenti, si è scoperto che il sospetto aveva evitato le verifiche per diversi mesi. I militari avevano organizzato un appostamento mirato in seguito a informazioni raccolte sul suo conto. La fuga del soggetto è durata fino all’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e portato in caserma.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il trentenne a sfuggire ai controlli per mesi?. Quali dettagli hanno spinto i carabinieri a organizzare l'appostamento mirato?. Perché i precedenti avvertimenti del giudice non hanno fermato l'uomo?. Cosa accadrà ora al trentenne dopo la fuga fallita sotto casa?.? In Breve Primo episodio di violazione registrato il 1 febbraio alle ore 02:30.. Aggravamento della misura cautelare disposto dal Giudice il 4 febbraio.. Seconda violazione accertata da una pattuglia il 12 marzo scorso.. Obbligo di arresto domiciliari previsto per il soggetto fino al 2028.. I carabinieri della stazione di Parma Centro hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo che il trentenne è stato sorpreso a violare i suoi obblighi di arresto domiciliari la sera del 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, arrestato 30enne: scappa dai carabinieri sotto casa Notizie correlate Evade dai domiciliari, poi tenta di scappare dai carabinieri appostati sotto casa: 30enne arrestatoI Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno recentemente arrestato un 30enne straniero che al termine delle necessarie verifiche svolte è... Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna.