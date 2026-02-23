addio presidente politica in lutto se ne va un pezzo di storia italiana

Un politico di lunga esperienza ha deciso di lasciare il suo incarico dopo aver affrontato settimane di pressioni e critiche. La sua scelta deriva da un crescente malcontento tra gli alleati e da difficoltà nel mantenere unito il partito. Si tratta di un passaggio che segna un punto di svolta nella scena politica locale, dove il suo ruolo aveva influenzato molte decisioni importanti. La sua partenza apre ora una fase di incertezza.

Certe notizie arrivano come un colpo secco, di quelli che spengono per un attimo il rumore di fondo dell’attualità. Nel mondo della politica italiana si piange la scomparsa di un volto che ha attraversato stagioni decisive, tra palazzi, mediazioni e scelte di governo. È morto a 86 anni Bruno Landi, figura di lungo corso delle istituzioni: due volte presidente della Regione Lazio e poi deputato. Un addio che chiude un capitolo importante della vita pubblica italiana, in particolare per chi ha vissuto da vicino gli anni Ottanta e Novanta. Il ricordo che arriva dal Lazio. Il triste annuncio è stato diffuso domenica 22 febbraio dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio, Giorgio Simeoni, che lo ha salutato con parole di stima e affetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarneseÈ scomparso Rolando Nannicini, figura di rilievo della politica valdarnese e toscana.

