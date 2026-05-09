Addio presidente Calcio italiano in lutto se ne va un pezzo di storia | solo lacrime

Il calcio italiano si trova in lutto per la perdita di una figura che ha rappresentato un esempio di territorialità e pragmatismo, suscitando grande cordoglio tra imprenditoria e sport. La notizia ha sconvolto il panorama calcistico nazionale, lasciando un vuoto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La scomparsa di questa persona ha generato un’ondata di commozione e dolore in tutto il settore.

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Il mondo dell’imprenditoria e il panorama calcistico nazionale piangono oggi la scomparsa di una figura che ha incarnato i valori più nobili della territorialità e del pragmatismo. Si è spento ieri, all’età di 57 anni, l’uomo che ha letteralmente strappato dal baratro dell’oblio una delle società più antiche e prestigiose del calcio lombardo. Senza il suo intervento tempestivo, avvenuto in un momento di totale disperazione finanziaria e sportiva, il percorso che ha portato una realtà di provincia fino ai vertici della massima serie non sarebbe stato nemmeno immaginabile. La sua dipartita lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in un’intera comunità che lo riconosce come il vero architetto della rinascita.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Addio presidente”. Calcio italiano in lutto, se ne va un pezzo di storia: solo lacrime ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate “Addio presidente”. Politica in lutto, se ne va un pezzo di storia italianaCerte notizie arrivano come un colpo secco, di quelli che spengono per un attimo il rumore di fondo dell’attualità. Leggi anche: “Addio grande campione”. Sport italiano in lutto, se ne va un altro pezzo di storia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Addio Beccalossi, il campione senza filtri. Dal 2014 al 2016 fu presidente del Lecco; ?? Addio a Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco; Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: Emblema mondiale. Un minuto di silenzio in tutte le gare; Calcio in lutto, addio a Evaristo Beccalossi -. Addio a Nicola Colombo, il presidente che salvò il Monza dal fallimentoAC Monza ha annunciato nella giornata di oggi la scomparsa dell’ex presidente, imprenditore brianzolo e figura chiave della storia recente della società ... mbnews.it Addio a Beccalossi, folla commossa alla camera ardente: il tributo di Brescia e dei protagonisti del calcioUna sala semplice, impreziosita dallo stendardo del Coordinamento Inter Club Brescia e stretta attorno alla bara di legno chiaro recante la sua foto al centro. Così si presenta la camera ardente alles ... calcionews24.com Lutto in casa #Monza: addio all'ex presidente #Colombo. Il saluto commovente di #Galliani x.com