Addio grande campione Sport italiano in lutto se ne va un altro pezzo di storia

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di un pilota noto per aver rappresentato gli anni Settanta nei rally, diventando un'icona per molti appassionati. Dopo aver combattuto una lunga malattia, il pilota si è spento lasciando un segno indelebile nel panorama automobilistico nazionale. La sua carriera e il suo stile hanno fatto la storia di quegli anni.

Il mondo dello sport italiano perde uno dei suoi simboli più riconoscibili. Dopo una lunga malattia è morto il pilota che negli anni Settanta ha incarnato lo spirito più autentico dei rally, diventando un punto di riferimento per un'intera generazione di appassionati. Aveva 85 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia dell'automobilismo italiano, costruita tra polvere, neve e asfalto, in un'epoca in cui correre significava soprattutto coraggio e istinto. Nato nel marzo del 1940 a Cavarzere, in provincia di Venezia, in una famiglia di agricoltori, aveva iniziato il suo percorso lontano dai riflettori. I primi passi nel 1963 sui kart, poi nel 1964 l'ingresso nel mondo dei rally come navigatore di Arnaldo Cavallari.