Addio allo storico falegname Gasperoni

A Savignano, la comunità e il mondo cattolico piangono la scomparsa di Gabriele Gasperoni, un falegname di 81 anni residente in Borgo San Rocco. La sua morte ha causato grande dolore tra amici, familiari e conoscenti. La notizia si è diffusa rapidamente tra coloro che lo avevano incontrato nel corso degli anni, lasciando un vuoto tra chi lo aveva conosciuto.

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Grande dolore a Savignano e nel mondo cattolico, non solo locale, ha suscitato la scomparsa di Gabriele Gasperoni, 81 anni, residente in Borgo San Rocco. Vedovo di Renata Ventrucci, lascia i figli Andrea e Caterina, il genero Mirko, i fratelli Gianfranco e Giuliano, la sorella Carla, i nipoti Simone e Alice. La camera ardente è allestita alla Casa Magnani. Il funerale oggi pomeriggio, alle 15, con la messa celebrata nella collegiata di Santa Lucia. Poi la tumulazione nella tomba di famiglia nel cimitero centrale di Savignano. Gabriele Gasperoni è sempre stato un falegname artigiano apprezzato ovunque e tanto ha fatto per il suo Borgo. Nel 1972 fu uno fra gli ideatori della Festa di Santa Croce il 3 maggio in Borgo San Rocco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio allo storico falegname Gasperoni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Addio allo storico sagrestano del DuomoDolore e tristezza a Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di Gennaro Consolazio. Novate, addio allo storico tipografo Adelio NovatiChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Addio allo storico falegname Gasperoni; Addio al falegname Bigi. Pilastro dell’artigianato; Rignano in lutto: l’addio a Giovanni Orlando, il falegname dal sorriso gentile. Lutto in casa #Monza: addio all'ex presidente #Colombo. Il saluto commovente di #Galliani x.com Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter reddit