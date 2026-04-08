Addio allo storico sagrestano del Duomo

A Santa Maria Capua Vetere si piange la scomparsa di Gennaro Consolazio, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di sagrestano nel Duomo. La sua presenza è stata una costante nel luogo di culto, dove ha svolto il suo lavoro con dedizione. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra la comunità locale, che lo ricorda con affetto.

Dolore e tristezza a Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di Gennaro Consolazio. Per tantissimi anni, infatti, è stato sagrestano del Duomo. Si occupava lui della gestione, della pulizia e dell'ordine della sagrestia e della chiesa di Santa Maria Maggiore e San Simmaco, oltre ad occuparsi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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