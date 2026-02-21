Novate addio allo storico tipografo Adelio Novati

Adelio Novati, noto tipografo di Novate, è scomparso venerdì scorso, lasciando un vuoto nella comunità locale. La sua morte ha segnato la fine di un’epoca per il settore artigianale della città, dove aveva lavorato per decenni con passione. La sua bottega, punto di riferimento per appassionati e professionisti, chiuderà definitivamente. Novate perde così un pezzo importante della sua tradizione manifatturiera, che ha plasmato il quartiere negli ultimi tempi.

