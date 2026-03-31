Nella notte tra lunedì e martedì si è spento Paolo Zappaterra, fotoreporter di lunga esperienza originario di Ferrara. La sua attività si è concentrata sulla documentazione di eventi sociali, politici e culturali, contribuendo con le sue immagini a raccontare diversi cambiamenti nel tempo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e persone che hanno apprezzato il suo lavoro.

È scomparso nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 Paolo Zappaterra, storico fotoreporter ferrarese che ha raccontato il mondo attraverso il suo obiettivo, lasciando un’eredità visiva di straordinario valore. Nato a Ferrara nel 1940, Zappaterra ha costruito nel corso della sua carriera un percorso professionale di respiro internazionale, collaborando con importanti agenzie fotografiche come Grazia Neri e Contrasto. Il suo lavoro lo ha portato a viaggiare in numerosi Paesi, documentando realtà diverse e spesso complesse, sempre con uno sguardo attento alle trasformazioni sociali, politiche e culturali. Tra il 1975 e il 1980 si era trasferito a Milano, città dalla quale ha osservato e raccontato, attraverso i suoi scatti, uno dei periodi più intensi e significativi della storia italiana, gli anni ‘70. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Lutto in città: addio allo storico fotoreporter dei cambiamenti sociali, politici e culturali

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