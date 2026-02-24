Addio al fotoreporter Valentini | 89 anni di scatti immortali

Enrico Valentini, conosciuto come il Maestro, ha perso la vita a 89 anni dopo aver documentato eventi storici e quotidiani con le sue fotografie. La causa della scomparsa non è stata resa nota, ma la sua capacità di catturare momenti autentici ha lasciato un’impronta nel mondo della fotografia. Negli anni, ha realizzato oltre mille scatti che raccontano la vita di Terni e non solo. La sua assenza si farà sentire nel panorama fotografico locale.

Una carriera costellata di successi. Enrico Valentini, leggendario fotoreporter ternano noto come il Maestro per i suoi scatti iconici, è scomparso all'età di 89 anni. Le esequie si terranno giovedì 26 febbraio nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Terni. Valentini ha immortalato momenti storici e personalità come Brigitte Bardot, lasciando un'eredità artistica inestimabile. La luce del sole filtra attraverso le vetrate della chiesa dell'Immacolata Concezione, illuminando i banchi di legno consumato dal tempo. È qui, nel cuore del quartiere Polymer di Terni, che giovedì mattina si raduneranno amici, colleghi e ammiratori per dare l'ultimo saluto a Valentini.