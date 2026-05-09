Una donna nota nel mondo del volontariato locale è deceduta, suscitando dolore tra i suoi concittadini. È scomparsa Silvana Benini, riconosciuta per il suo impegno nel settore e premiata nel 2020 con un riconoscimento al Senato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi l’ha conosciuta e ha collaborato con lei in numerose attività di volontariato. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai amici in questo momento di lutto.

Una morte che ha straziato un’intera comunità. È venuta a mancare Silvana Benini (a destra con il premio di volontariato 2020 ritirato al Senato), volto e icona dell’associazionismo e del volontariato locale. "Una donna che ha donato un’immensità di bene, un’infinità di tempo ed energie alla nostra comunità, da sempre e in svariati ambiti del volontariato. La ricorderemo col suo sorriso, con quel suo essere alla mano, con la sua propensione ad occuparsi del suo territorio, del prossimo", così la ricorda il Comune di Marzabotto. E l’amministrazione prosegue: "È stata pesidente della Pro Loco di Marzabotto, partecipe nel teatro comunale, attiva nella parrocchia, impegnata nei mercatini del volontariato e instancabile delegata Ant".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Silvana, una vita per il volontariato

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