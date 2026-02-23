Sempre in prima fila per il quartiere | Vecchiazzano dice addio a una colonna del volontariato

Ariele Rinaldini, figura nota nel quartiere di Vecchiazzano, è scomparso a causa di una grave malattia. La sua morte colpisce profondamente la comunità, che lo ricordava come un punto di riferimento nel volontariato locale. Rinaldini dedicava gran parte del suo tempo ad aiutare gli altri, organizzando iniziative e offrendo supporto a chi ne aveva bisogno. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di lutto.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari, sapendo che lascerà un enorme vuoto in tutti i mondi che lui ha servito con passione". Lutto nel mondo del volontariato di quartiere. Vecchiazzano piange la scomparsa di Ariele Rinaldini, volto che durante tutta la sua vita si è impegnato nell’associazionismo, sempre disponibile per tutti. “Ariele non diceva mai di no, era sempre in prima fila nell’organizzare il servizio d’ordine delle manifestazioni di quartiere - è il ricordo di Paride Maretti -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari, sapendo che lascerà un enorme vuoto in tutti i mondi che lui ha servito con passione”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

