Il dono della senatrice Pellegatta alla collettività | lascia tutto il suo patrimonio a Cassano Magnago

Cassano Magnago si prepara a ricevere un gesto inaspettato da parte di una senatrice locale, che ha deciso di destinare tutto il suo patrimonio alla comunità. La donazione riguarda beni e proprietà di proprietà della politica, che ha comunicato la sua scelta con un atto formale. La decisione è stata annunciata pubblicamente e si attende ora di conoscere i dettagli delle modalità con cui verranno gestiti i beni lasciati in eredità.

Cassano Magnago, 18 aprile 2026 – L’ultimo dono di Maria Agostina Pellegatta alla collettività. La storica senatrice comunista, scomparsa qualche giorno fa, ha voluto testimoniare fino al termine dei suoi giorni il suo impegno per il bene comune, arrivando a lasciare in eredità tutto il suo patrimonio alla città di Cassano Magnago, in cui ha vissuto e che è stata centro della sua attività politica, anche quando sedeva sugli scranni di Palazzo Madama, nelle file dell’allora Pci. Il lascito. È stato il sindaco Pietro Ottaviani, alla guida di una giunta di centrodestra, a comunicare ai cittadini le ultime volontà della parlamentare, una vita nella sinistra “senza compromessi”, prima nel Pci e poi nelle formazioni che si opposero alla svolta della Bolognina, Rifondazione e Comunisti italiani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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