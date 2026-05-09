È morto il fotografo che ha immortalato Napoli per oltre quarant’anni, lasciando un segno indelebile nella documentazione visiva della città. Con le sue immagini, ha saputo rappresentare momenti di cronaca nera e quotidianità, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà napoletana. La sua capacità di trasformare le notizie in riflessioni sociali attraverso la fotografia ha contribuito a creare un racconto visivo unico e riconoscibile nel tempo.

? Punti chiave Chi era il fotografo che ha documentato Napoli per quarant'anni?. Come riusciva a trasformare la cronaca nera in riflessione sociale?. Quale eredità visiva ha lasciato nelle redazioni del Sud Italia?. Perché la sua scomparsa segna la fine di un'intera epoca?.? In Breve Carriera iniziata negli anni '80 con l'agenzia Fotosud insieme al fratello Sergio.. Collaborazioni professionali con Rotopress, Giornale di Napoli e quotidiano Napoli.. Lavorava con il padre Mario seguendo la tradizione della fotografia locale.. Quarantennale attività documentaria sui fatti rilevanti della città e della Campania.. A Napoli è morto Riccardo Siano all’età di 61 anni, lasciando una moglie e un figlio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Riccardo Siano: scompare l’occhio che raccontò Napoli

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