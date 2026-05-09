È morto Primo Valenti, figura nota per aver difeso l’oliva DOP ascolana. Ha ottenuto sentenze decisive in tribunale amministrativo e davanti al Consiglio di Stato. Tra le sue attività, ha formato giovani esperti per tutelare questa varietà di oliva e il suo riconoscimento legale. La sua azione ha avuto un ruolo importante nella difesa della produzione e della tutela del prodotto.

? Domande chiave Come ha ottenuto sentenze decisive davanti al Consiglio di Stato?. Chi sono i giovani formati per proteggere il futuro della DOP?. Perché la sua battaglia legale è stata fondamentale per il territorio?. Come cambierà il Consorzio dopo la scomparsa del suo leader?.? In Breve Isabella Mandozzi e Michela Girardi hanno partecipato al funerale ad Ascoli Piceno.. Valenti ha formato oltre duemila giovani professionisti insieme al docente Augusto Parrinello.. Sentenze decisive davanti al Consiglio di Stato hanno garantito la tutela legale DOP.. La guida del Consorzio per la promozione territoriale è iniziata nel 2016.. La Cattedrale di Sant’Emidio ad Ascoli Piceno ha accolto nel pomeriggio di questo sabato 09 maggio 2026 una folla commossa per dare l’ultimo saluto a Primo Valenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Primo Valenti: l’uomo che ha difeso l’oliva DOP ascolana

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