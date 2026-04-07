Addio a Tom Valenti lo chef che rese celebri stinco d’agnello e costine brasate

E' deceduto all’età di 67 anni lo chef statunitense noto per aver portato alla ribalta piatti come lo stinco d’agnello e le costine brasate. Figura di spicco della scena gastronomica newyorkese, ha contribuito a creare una stagione culinaria caratterizzata dall’unione tra raffinatezza e tradizione. La sua carriera ha attraversato diversi ristoranti e progetti, lasciando un segno nel settore della ristorazione locale.

È morto all’età di 67 anni lo chef statunitense Tom Valenti, figura di riferimento della ristorazione newyorkese e protagonista di una stagione culinaria capace di unire raffinatezza e tradizione. A darne notizia è stata la famiglia: Valenti si è spento in un ospedale vicino alla sua residenza nel New Jersey, a Byram Township, dopo una breve e improvvisa malattia. Con il suo stile personale, spesso definito come una “haute cuisine con il gene della nonna”, ha saputo trasformare piatti apparentemente semplici come lo stinco d’agnello e le costine brasate in vere icone gastronomiche, apprezzate da critica e pubblico. Dalla formazione a Parigi al successo a New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Tom Valenti, lo chef che rese celebri stinco d’agnello e costine brasate Leggi anche: Tom Ford T-shirt costine: stile, vestibilità e cura del capo Addio a Adriano Goldschmied: l’uomo che rese i jeans un lussoL’Italia perde Adriano Goldschmied, l’uomo che ha elevato il denim a elemento di lusso, scomparso a 82 anni dopo aver combattuto una malattia...