È scomparso Mimmo Minuto, noto libraio di San Benedetto. Per anni ha gestito una libreria locale, contribuendo a promuovere la cultura nella città. La sua attività ha coinvolto numerosi eventi e iniziative legate al mondo dei libri, attirando molti lettori e appassionati. La sua presenza è stata un punto di riferimento per la comunità, lasciando un segno nel panorama culturale di San Benedetto.

San Benedetto (Ascoli), 9 maggio 2026 – Se ne è andato Mimmo Minuto, l’uomo che ha trasformato San Benedetto in un polo culturale a cielo aperto. Libraio, organizzatore di eventi e promotore instancabile della lettura, è morto questa mattina all’età di 82 anni, lasciando un segno profondo nella vita culturale della città. Fondatore nel 1974 della storica libreria La Bibliofila, Minuto ha fatto del libro uno strumento di incontro, confronto e crescita civile. La sua non è stata soltanto una libreria, ma un luogo identitario per lettori, scrittori, editori, giornalisti e studiosi. Addio Primo Valenti. Arresto cardiaco fatale per il titolare del Lorenz.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mimmo Minuto, il libraio che ha fatto crescere la cultura sambenedettese

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