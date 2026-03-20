Addio a Michael Hartono Svolta non solo nel pallone | Ha fatto crescere la città

La morte di uno dei proprietari del Calcio Como ha suscitato dolore tra i cittadini e preoccupazioni per il futuro del club. Michael Hartono, figura di rilievo nel mondo del calcio locale, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nel panorama sportivo e nella comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di molti e suscitando discussioni sulla sua influenza sulla crescita della città.

La scomparsa di uno dei proprietari del Calcio Como, Michael Hartono, ha portato in città dolore e qualche preoccupazione. Michael Hartono non è mai venuto personalmente a Como, ma la sua presenza economica e istituzionale nella città c’è sempre stata, fin dal 2019, quando con il fratello Robert, ha acquistato all’asta fallimentare il Calcio Como 1907. La città da quel giorno ha cambiato volto e la famiglia Hartono ha dato una accelerata al cambiamento di Como, da città della seta a Como turistica. Gli Hartono e i loro vari Ceo del Calcio Como, che si sono susseguiti nel tempo, da Michael Gandler a Dennis Wise fino al nuovo presidente Mirwan Suwarso, hanno fatto crescere parallelamente la squadra con quella del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Michael Hartono. Svolta non solo nel pallone: "Ha fatto crescere la città" Articoli correlati Leggi anche: Como in lutto, morto un azionista chiave: addio a Michael Bambang Hartono, protagonista della rinascita Addio a Michael Bambang Hartono: morto a 86 anni il magnate indonesiano patron del ComoFigura chiave dell’economia asiatica, aveva guidato con il fratello un impero da miliardi di dollari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Michael Hartono Temi più discussi: Como in lutto: addio a Michael Hartono, uno dei proprietari del club; Addio a Michael Hartono. Svolta non solo nel pallone: Ha fatto crescere la città; Addio a Michael Bambang Hartono | Il cordoglio della S.S. Lazio; Michael Hartono è morto, addio ad uno degli azionisti di riferimento del Como. Addio a Michael Hartono, patron del Como 1907: l’uomo che ha guidato la rinascita del clubA loro si deve la guida del Gruppo Djarum, colosso nel settore degli investimenti e dell’intrattenimento in Asia ... tg.la7.it Como in lutto: addio a Michael Hartono, uno dei proprietari del clubLutto in casa Como: è scomparso a Singapore, all’età di 86 anni, Michael Bambang Hartono, uno dei proprietari del club lariano (attualmente in lotta per un posto in Champions, ancor di più dopo la vit ... tuttosport.com È morto a 86 anni a Singapore Michael Bambang #Hartono, uno dei proprietari del Como 1907 e tra gli imprenditori più influenti dell’Indonesia. Era azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono, con cui dal 2019 ha contribuito alla - facebook.com facebook Scomparso Michael #BambangHartono, uno dei proprietari del #Como 1907, era uno degli uomini più ricchi al mondo di Gabriele Manzo x.com