Addio a Michael Hartono Svolta non solo nel pallone | Ha fatto crescere la città

Da ilgiorno.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di uno dei proprietari del Calcio Como ha suscitato dolore tra i cittadini e preoccupazioni per il futuro del club. Michael Hartono, figura di rilievo nel mondo del calcio locale, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nel panorama sportivo e nella comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di molti e suscitando discussioni sulla sua influenza sulla crescita della città.

La scomparsa di uno dei proprietari del Calcio Como, Michael Hartono, ha portato in città dolore e qualche preoccupazione. Michael Hartono non è mai venuto personalmente a Como, ma la sua presenza economica e istituzionale nella città c’è sempre stata, fin dal 2019, quando con il fratello Robert, ha acquistato all’asta fallimentare il Calcio Como 1907. La città da quel giorno ha cambiato volto e la famiglia Hartono ha dato una accelerata al cambiamento di Como, da città della seta a Como turistica. Gli Hartono e i loro vari Ceo del Calcio Como, che si sono susseguiti nel tempo, da Michael Gandler a Dennis Wise fino al nuovo presidente Mirwan Suwarso, hanno fatto crescere parallelamente la squadra con quella del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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