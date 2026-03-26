Maria Luisa Chinnici accusata di concorso morale nell' omicidio della sorella Giovanna | a settembre il processo in Assise

Il Tribunale di Monza ha deciso di rinviare a giudizio Maria Luisa Chinnici, di 60 anni, con l’accusa di aver avuto un ruolo nel concorso morale nell’omicidio della sorella Giovanna e nel tentato omicidio della nipote Greta. La decisione è stata presa dalla giudice dell’udienza preliminare, che ha stabilito di procedere con il processo che si terrà in tribunale a settembre.

Nova Milanese (Monza Brianza), 26 Marzo 2026 - La gup del Tribunale di Monza ha rinviato a giudizio per il concorso morale nell' omicidio e nel tentato omicidio premeditati rispettivamente della sorella Giovanna e della nipote Greta la 60enne Maria Luisa Chinnici. La donna sarà processata a settembre dalla Corte di Assise di Monza per la tragedia accaduta il 24 ottobre 2024, quando suo marito Giuseppe Caputo, 62 anni, ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia 26enne che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nel suo appartamento ed è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maria Luisa Chinnici accusata di concorso morale nell'omicidio della sorella Giovanna: a settembre il processo in Assise Articoli correlati Nova Milanese, Maria Luisa Chinnici va di nuovo a processo: è accusata di concorso morale nell’omicidio della sorellaNova Milanese (Monza), 2 marzo 2023 – Rischia di venire giudicata per il concorso morale nell’omicidio e nel tentato omicidio premeditati... Omicidio di Nova Milanese, il marito di Giovanna Chinnici uccisa dal cognato: “Era un vivere nel terrore continuo”Nova Milanese (Monza Brianza), 14 gennaio 2026 - È entrato nel vivo oggi al Tribunale di Monza il processo che vede imputati la 60enne Maria Luisa... Altri aggiornamenti su Maria Luisa Chinnici Temi più discussi: Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di mente; La resa dei conti per la moglie dell’assassino; Uccise la cognata, il 6 maggio inizia il processo d’Appello; La cognata uccisa con 13 coltellate. Caputo punta all’infermità totale. Maria Luisa Chinnici accusata di concorso morale nell'omicidio della sorella Giovanna: a settembre il processo in AssiseÈ la moglie di Giuseppe Caputo, condannato per avere accoltellato a morte nel 2024 a Nova Milanese la cognata nell'abitazione familiare ... ilgiorno.it La resa dei conti per la moglie dell’assassinoGiovedì la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, deciderà se rinviare a giudizio Maria ... msn.com Referendum, Chinnici (PD): "Nella Regione degli scandali, risultato straordinario del No" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook