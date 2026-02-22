Addio a Maria Carmela Ricci | era la signora più longeva di Novara e del Piemonte

Maria Carmela Ricci, la donna più longeva di Novara e del Piemonte, è venuta a mancare all'ospedale di Galliate. La sua lunga vita è stata segnata dal trasferimento nel Novarese, dove si è stabilita molti anni fa. La sua presenza è stata un punto di riferimento per la comunità locale, oltre a essere ricordata per la sua vitalità e il calore umano. La sua scomparsa lascia un vuoto tra familiari e amici.

Si è spenta all'ospedale di Galliate Maria Carmela Ricci, originaria della Campania ma novarese di adozione. Con i suoi 113 anni, ne avrebbe compiuti 114 il prossimo 16 aprile, Maria Carmela era la persona più anziana di Novara e di tutto il Piemonte e anche la terza più anziana d'Italia. La novarese è morta lo scorso 17 febbraio. Nata a San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento, solo tre giorni dopo di quando il Titanic affondava nelle acque oceaniche e l'anno della Prima guerra mondiale, è passata indenne non solo tra le due guerre mondiali ma anche a ben tre pandemie: la spagnola (1914-1918), Sars (2004) e il Covid. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Ha 102 anni ed è la più longeva di Falconara: tanti auguri alla signora Maria Orsetti

Leggi anche: Petralia Sottana, è morta a 111 anni Maria Cerami: "Era la decima donna più longeva d'Italia"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Maria Carmela Ricci, 113 anni: la più longeva del Piemonte e seconda in Italia; Addio alla nonna del Piemonte, Maria Carmela Ricci se ne va a 113 anni e 307 giorni: era la donna più longeva della regione, la seconda d'Italia; Addio a Maria Carmela Ricci, la novarese che ha raggiunto i 113 anni; È morta Maria Carmela Ricci, la donna più longeva del Piemonte, a 113 anni.

Addio a Maria Carmela Ricci, 113 anni: la più longeva del Piemonte e seconda in ItaliaLa sua scomparsa segna anche un passaggio simbolico. Con lei, il titolo di persona più longeva del Piemonte passa a Barbara Isabella Quenda. Un cambio di testimone che richiama l’attenzione non tanto ... giornalelavoce.it

Addio alla nonna del Piemonte, Maria Carmela Ricci se ne va a 113 anni e 307 giorni: era la donna più longeva della regione, la seconda d'ItaliaEra la donna più anziana del Piemonte, la seconda in tutta Italia. Aveva 113 anni e 307 giorni Maria Carmela Ricci e viveva a Novara. Originaria di San Bartolomeo in Galdo, in Campania, la donna è ... torino.corriere.it

Ciao nonna Maria Carmela... (eri la donna più anziana del Piemonte, la seconda in Italia) - facebook.com facebook