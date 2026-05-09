Adamant col fiatone Pierotti mette la tripla e stende Fidenza | 1-0

Nella partita tra Adamant Ferrara e Fulgor Fidenza, l’Adamant si è imposta con il punteggio di 82-79. Pierotti ha segnato una tripla decisiva negli ultimi secondi, portando la squadra alla vittoria. I punti più alti sono stati di Tio con 21 e Marchini con 13. Per il Fidenza, i giocatori con più punti sono stati Caiazza e Pellicano, entrambi con 14.

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Adamant Ferrara 82 Fulgor Fidenza 79 ADAMANT: Pampolini ne, Sackey 9, Pellicano, Gatti 14, Pierotti 11, Tio 21, Solaroli ne, Jovanovic 4, Marchini 13, Casagrande 3, Caiazza 7. All. Sacco. FULGOR FIDENZA: Carnevale 5, Pezzani 8, Mantynen 10, Ghidini 8, Scattolin 8, Caporaso ne, Milovanovic 12, Zucca 21, Stuerdo ne, Placinschi 2, Obase, Mane 5. All. Origlio. Parziali: 14-15; 31-41; 58-57. L’ Adamant soffre, rischia tantissimo, ma alla fine si porta a casa gara 1 grazie alle triple di Gatti e Pierotti negli ultimi minuti, che indirizzano una sfida condotta da Fidenza per lunghi tratti. La truppa di Sacco fatica soprattutto nel primo tempo, punita dal talento di Zucca, ma nella ripresa esce alla distanza e vince il primo atto della serie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant col fiatone. Pierotti mette la tripla e stende Fidenza: 1-0 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Basket serie B. Incredibile Adamant: Pellicano è ko. E anche Pierotti fa un’ecografia Adamant in campo. Operazione salvezza. Si parte con FidenzaE’ il giorno di gara 1, l’Adamant vuole fare il primo passo verso la salvezza questa sera (20. Panoramica sull’argomento Adamant, Pierotti è già in palestra. Per la guardia ipotesi Ricci e TaddeoQuesta mattina la visita medica di idoneità, poi subito agli ordini di coach Benedetto. Il nuovo arrivato in casa Adamant, Stefano Pierotti, ha preso confidenza ieri pomeriggio col mondo biancazzurro, ... ilrestodelcarlino.it Adamant, un’altra musica. Pierotti segna e fa assist. Con Imola derby vincenteADAMANT: Motta ne, Dioli ne, Bellini 12, Sackey 11, Renzi 9, Pellicano 3, Pierotti 12, Tio 21, Solaroli 16, Marchini 10, Casagrande, Caiazza ne. All. Benedetto.VIRTUS ... ilrestodelcarlino.it