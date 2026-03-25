Basket serie B Incredibile Adamant | Pellicano è ko E anche Pierotti fa un’ecografia

Nella partita di serie B di basket, l’Adamant ha subito una sconfitta con Pellicano che ha lasciato il campo infortunato. Durante l’incontro, anche Pierotti si è sottoposto a un’ecografia a causa di un dolore sospetto. La squadra si trova in difficoltà a causa di diversi problemi fisici, che hanno influenzato l’andamento della partita e la rosa a disposizione.

Continua a peggiorare la situazione dell’infermeria in casa Adamant. E’ durato una partita il rientro di Niccolò Pellicano (foto), che nel finale della gara con Chiusi si è procurato lo stesso infortunio al polpaccio di un mese fa, ma stavolta alla gamba sinistra: per lui lesione di primo grado al soleo e stop di almeno due settimane. Oltre al danno la beffa, perché nell’occasione al play ex San Severo e Mestre era stato fischiato pure fallo, fischio che aveva fatto imbestialire il pubblico della Bondi Arena. Ma le brutte notizie non finiscono: ieri nel tardo pomeriggio pure Stefano Pierotti si è dovuto sottoporre ad un’ecografia, in quanto il colpo subito domenica nei pressi della coscia continua a procurare dolore, addirittura acuito rispetto alle primissime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Incredibile Adamant: Pellicano è ko. E anche Pierotti fa un’ecografia Articoli correlati Adamant, un’altra musica. Pierotti segna e fa assist. Con Imola derby vincenteAdamant Ferrara 94 Virtus Imola 77 ADAMANT : Motta ne, Dioli ne, Bellini 12, Sackey 11, Renzi 9, Pellicano 3, Pierotti 12, Tio 21, Solaroli 16,... Basket serie B. Adamant coi cerotti, fuori anche SolaroliFuori Dioli, Caiazza e Solaroli (foto), mentre capitan Marchini stringerà i denti per esserci. Una selezione di notizie su Incredibile Adamant Basket serie B. Incredibile Adamant: Pellicano è ko. E anche Pierotti fa un’ecografiaIl problema infortunati si acuisce, si cercano rinforzi negli ultimi giorni di marzo, alla chiusura del mercato. sport.quotidiano.net Basket serie B. Adamant sconfitta e senza pace. Si dimette il vice coach CastaldiL’assistente di Sacco lascia per ragioni strettamente personali, che nessuno ieri ha voluto rivelare. msn.com