adamant in campo operazione salvezza si parte con fidenza

Oggi alle 20.30 si gioca la prima sfida tra Adamant e Fidenza alla Bondi Arena. La partita segna l'inizio di un'operazione salvezza per la squadra di casa, che cerca di ottenere un risultato positivo alla prima occasione. Entrambe le squadre si preparano per questa partita decisiva, che potrebbe influenzare il proseguo della stagione.

E’ il giorno di gara 1, l’ Adamant vuole fare il primo passo verso la salvezza questa sera (20.30) alla Bondi Arena contro Fidenza. A distanza di un anno dalla promozione, gli estensi giocano ancora una volta un’appendice alla stagione regolare, ma questa volta l’obiettivo è mantenerla quella categoria faticosamente conquistata dodici mesi fa. L’avversaria di questo primo turno playout sarà una Fidenza reduce da appena cinque vittorie in campionato su 36 partite disputate (parliamo del 14%), ma comunque intenzionata a dar fastidio ad un’Adamant che parte favorita nella serie. I biancazzurri dovranno fare a meno del totem Renzi, ancora alle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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