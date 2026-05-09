Europa Verde ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione delle acque in Basilicata, puntando l’attenzione su un dirigente pugliese che si occupa del controllo delle risorse idriche nella regione. La questione riguarda anche i legami politici tra questa figura e alcuni esponenti locali, con riferimenti specifici a due figure che condividono un’area politica comune. La discussione si concentra quindi sulla presenza di questo controllore e sui rapporti politici coinvolti.

? Punti chiave Chi è il dirigente pugliese che controlla le acque lucane?. Perché Galella e De Collanz condividono la stessa area politica?. Come ha influito la decisione di Bardi sulla gestione idrica?. Quali rischi corre il sistema idrico tra giochi di potere?.? In Breve De Collanz, esponente Fratelli d'Italia, presiede l'ente Acque del Sud.. Gestione idrica coinvolge i bacini Jonio-Sinni, Basento-Bradano e Ofanto.. Presidente Bardi accusato di cedere controllo strategico a un dirigente pugliese.. Risorse idriche lucane influenzano l'intero bilancio idrico del Mezzogiorno.. Europa Verde Basilicata lancia un attacco frontale contro la gestione idrica regionale, accusando Galella di ignorare i legami politici tra il proprio partito e chi controlla Acque del Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acque in Basilicata: Europa Verde punta il dito su Galella

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