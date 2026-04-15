Nell’ambito delle dichiarazioni recenti, un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente la leader italiana, sostenendo che desidera evitare di coinvolgersi in una potenziale escalation con l’Iran. Inaspettatamente, invece, le autorità di Teheran hanno espresso parole di difesa nei confronti dell’Italia, sorprendendo per il loro atteggiamento. Questi sviluppi hanno attirato l’attenzione sui rapporti tra i diversi attori coinvolti e sulle rispettive posizioni ufficiali.

Trump punge Meloni, Teheran sorprende e difende l’Italia. Sembra paradossale ma è accaduto. Il tycoon in un’intervista ha puntato il dito contro Giorgia Meloni, accusandola di voler restare ai margini di un possibile conflitto con l’Iran. Un atteggiamento che, secondo il presidente statunitense, rischierebbe di sottovalutare una minaccia ben più ampia. Nel suo affondo, Trump ha evocato uno scenario estremo: Teheran, dotata di armi nucleari, potrebbe a suo dire, colpire l’Italia in tempi rapidissimi, se volesse. Una dichiarazione forte, quasi brutale, che ha immediatamente acceso il dibattito internazionale, alimentando tensioni e interrogativi sulla posizione italiana nello scacchiere globale.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trump punta il dito su Giorgia Meloni e l’Iran sorprende difendendo l’Italia

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