Trump punta il dito su Giorgia Meloni e l’ambasciata iraniana difende l’Italia

Un recente episodio ha visto l’ex presidente degli Stati Uniti rivolgere critiche a una leader italiana, mentre l’ambasciata iraniana in Thailandia ha espresso sostegno all’Italia. La situazione ha sorpreso, considerando le tensioni tra le parti coinvolte. Trump ha puntato il dito contro la politica italiana, mentre l’ambasciata iraniana ha preso una posizione difensiva nei confronti dell’Italia, creando un paradosso rispetto alle aspettative diplomatiche.

Trump punge Meloni, l’ambasciata di Teheran in Thailandia, sorprende e difende l’Italia. Sembra paradossale ma è accaduto. Il Tycoon in un’intervista concessa al telefono al Corriere della Sera, ha puntato il dito contro Giorgia Meloni, accusandola di voler restare ai margini di un possibile conflitto con l’Iran. Un atteggiamento che, secondo il presidente statunitense, rischierebbe di sottovalutare una minaccia ben più ampia. Nel suo affondo, Trump ha evocato uno scenario estremo: Teheran, dotata di armi nucleari, potrebbe a suo dire, colpire l’Italia in tempi rapidissimi, se volesse. Una dichiarazione forte, che ha immediatamente acceso il dibattito internazionale, alimentando tensioni e interrogativi sulla posizione italiana nello scacchiere globale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Trump punta il dito su Giorgia Meloni e l’ambasciata iraniana difende l’Italia Di Bella: “Giorgia Meloni si è mangiata il suo partito…come Trump” Leggi anche: Trump punta il dito su Giorgia Meloni e l’Iran sorprende difendendo l’Italia Inter Pisa: Tancredi Palmeri difende Sommer e punta il dito su Zielinski. La spiegazione del giornalistadi Redazione Inter News 24Inter Pisa, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha difeso Sommer in occasione del primo gol del Pisa accusando Zielinski Il...