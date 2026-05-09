Acqua pubblica equità sociale e partecipazione

L’obiettivo è trasformare la società che gestisce il servizio idrico integrato in un’azienda interamente pubblica, senza affidamenti esterni, puntando sulla partecipazione e sull’equità sociale. Si intende anche intervenire sul ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di aumentare il riciclo e il riuso dei materiali, e di ridurre i costi per le utenze. La proposta si concentra sulla gestione diretta e sulla trasparenza delle attività.

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Rendere Acque, la società di gestione del servizio idrico integrato, un’azienda totalmente pubblica con affidamento in house senza dimenticare il ciclo dei rifiuti, per migliorare la percentuale di riciclo e riuso e abbassare le tariffe. È uno dei punti del programma elettorale del Movimento 5 stelle, presentato da Fausto Bosco, 46 anni, impiegato tecnico, assessore uscente della giunta Betti e candidato capolista per i pentastellati nelle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. Bosco, quali sono i temi principali della vostra campagna elettorale? "Partecipazione, sviluppo sostenibile ed equità sociale. Credo sia fondamentale ricucire il rapporto fra istituzioni e cittadini attraverso l’istituzione di circoscrizioni territoriali volontarie e processi partecipativi strutturati secondo la normativa regionale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Acqua pubblica , equità sociale e partecipazione" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Dentistry 101| Health promotion | Public health dentistry | Final year BDS | Must read topic Notizie correlate Leggi anche: All’Università di Catania focus sull’equità sanitaria e la comunicazione nella salute pubblica Acqua, diritto universale: la sfida tra crisi, equità, emergenza climatica, disuguaglianzeIl 22 marzo il mondo celebra la Giornata mondiale dell’acqua, ma è difficile parlare di festa. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Acqua pubblica , equità sociale e partecipazione; App scuote il campo largo: Il centrosinistra apra davvero alla città. «Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia»Giovedì 7 maggio, alla Casa dell’Energia di Arezzo, alle ore 21: Un’altra acqua è possibile a cui parteciperanno rappresentanti di Comitato Acqua Pubblica Arezzo, Forum Toscano Movimenti per l’acqua ... lanazione.it Ora l’acqua deve tornare pubblicaChe a Siena si paghi la bolletta dell’acqua più salata d’Italia è una notizia ormai risaputa. Per Sinistra Italiana - Avs si tratta di una situazione non più tollerabile. È quanto afferma Fiorino ... lanazione.it Allarme di Libera e Futura:"investimenti a rischio e Comune assente. Cittadini prigionieri di segrete stanze mentre l'acqua pubblica trema". #Caltagirone #Politica x.com