Un seminario si è tenuto presso il Policlinico dell’Università di Catania, promosso dal dipartimento “G.F. Ingrassia”. L’evento ha affrontato temi legati all’equità sanitaria e alla comunicazione nella salute pubblica, coinvolgendo docenti e professionisti del settore. Durante l’incontro sono stati presentati studi e progetti in corso, con particolare attenzione alle strategie per migliorare l’accesso alle cure e la comunicazione con le comunità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Seminario al Policlinico promosso dal dipartimento “G.F. Ingrassia”. Si è svolto nell’Aula Magna della Scuola di Medicina del Policlinico di Catania il seminario dal titolo “Promuovere l’equità di salute: strategie d’azione”, organizzato dal dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania. L’iniziativa è stata coordinata da Antonio Mistretta, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e professionisti del settore sanitario. La Lectio Magistralis di Renata Schiavo. Momento...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - All’Università di Catania focus sull’equità sanitaria e la comunicazione nella salute pubblica

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