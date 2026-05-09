Accuse di fascismo scontro tra Battisti e Bernardini

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Facebook sono scoppiati diatribe tra la consigliera di Forza Italia e un candidato del Movimento 5 Stelle, con scambi di accuse e commenti diretti. La disputa è nata da un post della bernardini, intitolato “Ormai Battisti non si sopporta più”, al quale il candidato ha risposto, dando vita a un confronto acceso tra i due. La vicenda si è svolta sui social, senza coinvolgimenti di altri soggetti o eventi esterni.

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Volano stracci sui Facebook tra la consigliera di Forza Italia Anna Maria Bernardini e il candidato al consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle Paolo Battisti, che ha risposto a un post della consigliera intitolato ‘Ormai Battisti non si sopporta più’. "A leggere l’intervento di Battisti del Movimento 5 Stelle, la situazione sarebbe gravissima: il sindaco uscente, democristiano praticamente da quando circolava la lira, sarebbe improvvisamente diventato ’di destra’, mentre Liverani, Bello e Ciccioli vengono dipinti come una specie di reincarnazione del regime. E poi La cosa più divertente resta però il sindaco uscente definito uomo "di destra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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