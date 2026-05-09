Su Facebook sono scoppiati diatribe tra la consigliera di Forza Italia e un candidato del Movimento 5 Stelle, con scambi di accuse e commenti diretti. La disputa è nata da un post della bernardini, intitolato “Ormai Battisti non si sopporta più”, al quale il candidato ha risposto, dando vita a un confronto acceso tra i due. La vicenda si è svolta sui social, senza coinvolgimenti di altri soggetti o eventi esterni.

Volano stracci sui Facebook tra la consigliera di Forza Italia Anna Maria Bernardini e il candidato al consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle Paolo Battisti, che ha risposto a un post della consigliera intitolato ‘Ormai Battisti non si sopporta più’. "A leggere l’intervento di Battisti del Movimento 5 Stelle, la situazione sarebbe gravissima: il sindaco uscente, democristiano praticamente da quando circolava la lira, sarebbe improvvisamente diventato ’di destra’, mentre Liverani, Bello e Ciccioli vengono dipinti come una specie di reincarnazione del regime. E poi La cosa più divertente resta però il sindaco uscente definito uomo "di destra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accuse di fascismo, scontro tra Battisti e Bernardini

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Scarpinato attacca il governo da Parigi: accuse di mafia e fascismo? Cosa sapere L'ex magistrato Roberto Scarpinato accusa il governo italiano di mafia durante un'intervista a Parigi.

Solovyov attacca Meloni: accuse pesanti sul fascismo e l’UcrainaIl giornalista russo Solovyov ha ribadito le proprie posizioni contro la premier Meloni, rifiutando ogni forma di rettifica dopo le recenti...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Accuse di fascismo, scontro tra Battisti e Bernardini; Scontro su Palestina e Israele, polemica tra attivisti e critica alle derive ideologiche: la replica di Carrai; Perchè il 25 aprile non aveva bisogno della bandiera di Israele; Primo maggio, Montanari shock: Meloni come Mussolini, bufera politica, Iaia Accuse indegne.

Accuse di fascismo, scontro tra Battisti e BernardiniVolano stracci sui Facebook tra la consigliera di Forza Italia Anna Maria Bernardini e il candidato al consiglio comunale ... ilrestodelcarlino.it

Totò Cuffaro chiede il patteggiamento per le accuse di corruzione e traffico di influenze nell’inchiesta sulla sanità x.com

Le accuse di "copia incolla" sono così fastidiose reddit