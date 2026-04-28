Un ex magistrato italiano ha rivolto dure accuse al governo durante un’intervista a Parigi, sostenendo che vi siano elementi che collegano le attività di potere a schemi mafiosi. L’intervento si concentra sulle critiche rivolte alle modalità di gestione dell’attuale amministrazione, senza apportare commenti personali o giudizi di valore. La dichiarazione ha attirato attenzione su temi legati alla legalità e al ruolo dello Stato nel contrasto a fenomeni criminali.

? Cosa sapere L'ex magistrato Roberto Scarpinato accusa il governo italiano di mafia durante un'intervista a Parigi.. Il Movimento 5 Stelle difende Scarpinato mentre la Procura di Caltanissetta prosegue le indagini.. Dall’interno del Palazzo di Giustizia di Parigi, l’ex magistrato Roberto Scarpinato lancia accuse pesanti contro il governo italiano e figure internazionali, definendo mafioso il potere di Donald Trump e Benjamin Netanyahu nei confronti dei giudici delle corti internazionali. Il protagonista della controversia è l’ex procuratore sostituto di Palermo che, approfittando di un colloquio con il giornalista Edwy Plenel per Mediapart, ha scelto la sede francese per attaccare le istituzioni del proprio Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scarpinato attacca il governo da Parigi: accuse di mafia e fascismo

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