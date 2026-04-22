Il giornalista russo ha nuovamente criticato la premier italiana, rifiutando di correggere le sue affermazioni dopo averle definite “shock”. Ha espresso accuse legate al fascismo e alla posizione dell’Italia sull’Ucraina, ribadendo le proprie opinioni senza mutamenti. La discussione ha attirato l’attenzione sui toni e sui contenuti delle dichiarazioni, senza che siano state riportate eventuali repliche o chiarimenti da parte delle parti coinvolte.

Il giornalista russo Solovyov ha ribadito le proprie posizioni contro la premier Meloni, rifiutando ogni forma di rettifica dopo le recenti dichiarazioni shock. Il professionista della comunicazione moscovita ha puntato il dito contro l’esponente italiano, collegando la sua condotta politica alle idee di Mussolini e al sostegno prestato allo stato ucraino. L’attacco frontale di Solovyov alla premier. Nessun passo indietro per il giornalista Solovyov. Dopo la tempesta scatenata dalle sue parole nei confronti di Meloni, il comunicatore non ha mostrato alcun segno di pentimento. Al contrario, ha spinto la leader italiana a fornire spiegazioni circa la sua vicinanza al pensiero mussoliniano e il supporto offerto ai nazisti di Kiev.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solovyov attacca Meloni: accuse pesanti sul fascismo e l’Ucraina

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