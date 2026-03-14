Catania arrestato un uomo accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna

A Catania, un uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Le forze dell’ordine sono intervenute con le pattuglie del Nucleo Radiomobile, che operano quotidianamente per mantenere la sicurezza in città. L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo continuo del territorio, svolta senza sosta dai Carabinieri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle pattuglie del Nucleo Radiomobile. Le pattuglie dei Carabinieri, impegnate nel controllo costante del territorio 24 ore su 24 e sette giorni su sette, continuano a garantire un presidio continuo della città. Proprio durante uno di questi servizi, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania sono intervenuti arrestando un uomo di 34 anni, catanese, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Resta in ogni caso valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La richiesta di aiuto e l’arrivo dei militari. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando alla Centrale Operativa è arrivata una segnalazione di forte tensione e una richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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