La mamma si gettò dal tetto tenendo in braccio il figlio il nonno paterno accusato di stalking dai famigliari della donna

La mattina del 5 luglio 2024, una donna di 40 anni si è tolta la vita salendo sul tetto di un condominio a Rimini e, mentre teneva in braccio il suo bambino di sei anni, si è lanciata nel vuoto. La donna è deceduta sul colpo. Il nonno paterno del bambino è stato accusato di stalking dai familiari della donna. La vicenda ha coinvolto anche le accuse nei confronti del nonno, mentre la polizia sta indagando sui motivi del gesto.