La mamma si gettò dal tetto tenendo in braccio il figlio il nonno paterno accusato di stalking dai famigliari della donna
La mattina del 5 luglio 2024, una donna di 40 anni si è tolta la vita salendo sul tetto di un condominio a Rimini e, mentre teneva in braccio il suo bambino di sei anni, si è lanciata nel vuoto. La donna è deceduta sul colpo. Il nonno paterno del bambino è stato accusato di stalking dai familiari della donna. La vicenda ha coinvolto anche le accuse nei confronti del nonno, mentre la polizia sta indagando sui motivi del gesto.
La tragedia si era consumata la mattina del 5 luglio 2024 quando Graziana Elga Todaro, 40 anni, era salita sul tetto del condominio di via delle Piante a Rimini e, tenendo in braccio il figlio Manuel di appena 6 anni si era gettata nel vuoto. Un dramma che aveva scosso profondamente l'intera.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Chi era Anna Democrito, la donna che si gettò dal balcone con i 3 figli a Catanzaro: Oss di Rsa, soffriva di depressioneSulla vicenda è intervenuto lo psichiatra Paolo Crepet: "Non è stato gesto d'impeto, ma un disagio della solitudine.
"Mio figlio ucciso dal bullismo e dai silenzi": la mamma di Leonardo a Verissimo dopo la riapertura del casoAncona, 28 febbraio 2026 – Oggi, nel salotto di Verissimo su Canale 5, Viktoryia Ramanenka ha riportato all'attenzione di tutta Italia la drammatica...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Studio Aperto: 50 anni fa il terremoto del Friuli Video; Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro. Il medico del Gaslini: Bimba sopravvissuta è sveglia e interagisce; Studio Aperto: Casteldaccia, strage senza giustizia Video; Mattino Cinque: Tragedia di Crans Montana, la polemica sulle spese mediche Video.
Catanzaro, madre si gettò dal balcone con i tre figli: estubata la bimba sopravvissutaE' stata estubata la bambina di 6 anni che è ancora ricoverata in prognosi riservata al Gaslini di Genova. La piccola Maria Luce è l'unica sopravvissuta del tragico gesto della madre, la 46enne Anna D ... adnkronos.com
La mamma si buttò dal terzo piano nella notte tra martedì e mercoledì con i suoi bambiniÈ stata estubata la bambina di 6 anni che è ancora ricoverata in prognosi riservata al Gaslini di Genova. La piccola Maria Luce è l'unica sopravvissuta del tragico gesto della madre, la 46enne Anna De ... lanuovasardegna.it
#Valditara Mamma mia, ministro "dell'istruzione e del merito". Senza parole. x.com
Per la mamma - facebook.com facebook