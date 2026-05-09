Accordo tra la Roma e Alajbegovic manca quello con il Salisburgo | CM
Kerim Alajbegovic è destinato a lasciare la sua attuale squadra a fine stagione, con l’obiettivo di partecipare al prossimo mondiale con la nazionale bosniaca. È stato confermato un accordo tra la Roma e il suo agente, ma manca ancora un’intesa con il club austriaco. Il calciatore è considerato uno dei profili più interessanti sul mercato.
Kerim Alajbegovic sarà uno degli uomini mercato della prossima estate con il calciatore bosniaco pronto a cambiare maglia alla fine della stagione in corso e desideroso di mettersi in mostra al prossimo mondiale con la maglia della propria nazionale. Alajbegovic si avvicina alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it I tifosi italiani hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino Alajbegovic in occasione del playoff per accedere al mondiale che ha visto la Bosnia battere l’Italia ai calci di rigore. Una partita che ha acceso l’interesse da parte di diverse società italiane nei confronti del calciatore che potrebbe sbarcare in Serie A al termine del campionato in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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