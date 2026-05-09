Kerim Alajbegovic è destinato a lasciare la sua attuale squadra a fine stagione, con l’obiettivo di partecipare al prossimo mondiale con la nazionale bosniaca. È stato confermato un accordo tra la Roma e il suo agente, ma manca ancora un’intesa con il club austriaco. Il calciatore è considerato uno dei profili più interessanti sul mercato.

Kerim Alajbegovic sarà uno degli uomini mercato della prossima estate con il calciatore bosniaco pronto a cambiare maglia alla fine della stagione in corso e desideroso di mettersi in mostra al prossimo mondiale con la maglia della propria nazionale. Alajbegovic si avvicina alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it I tifosi italiani hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino Alajbegovic in occasione del playoff per accedere al mondiale che ha visto la Bosnia battere l’Italia ai calci di rigore. Una partita che ha acceso l’interesse da parte di diverse società italiane nei confronti del calciatore che potrebbe sbarcare in Serie A al termine del campionato in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Accordo tra la Roma e Alajbegovic, manca quello con il Salisburgo | CM

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Interesse Napoli per Alajbegovic del Salisburgo

Leggi anche: Alajbegovic incanta mezza Europa. E c'è anche la Juve sul talento del Salisburgo

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Emergenza cinghiali, ok della Regione all'accordo con il Comune. Così verrà ridotta la presenza su Roma; Municipio X, volontari nelle Case della Comunità: accordo tra Asl Roma 3 e associazioni; Roma, siglato il Protocollo di intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Firmato l'accordo tra il Bambino Gesù e la Fundacao Champalimaud.

Roma-Dybala ai titoli di coda: accordo preliminare tra l’argentino e il Boca JuniorsDopo quattro stagioni sembra arrivata al capolinea l'avventura di Dybala con la maglia della Roma. Il Boca lo aspetta... Adesso sembra davvero arrivata la parola fine sul matrimonio tra Dybala e la Ro ... siamolaroma.it

Calciomercato, accordo con la Roma e addio NapoliMentre Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini continuano a combattere la loro guerra fredda fatta di silenzi e schivate, Frederic Massara resta più che vigile sul calciomercato, portando avanti la sua ... asromalive.it

BREAKING – #Giuntoli torna a lavorare come direttore sportivo in #SerieA: accordo chiuso x.com