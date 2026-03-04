Alajbegovic incanta mezza Europa E c' è anche la Juve sul talento del Salisburgo

Un giovane talento del Salisburgo sta attirando l’attenzione di diverse grandi squadre europee, tra cui Juventus, Milan e Bayern Monaco. Si tratta di un’ala di diciotto anni, che viene spesso confrontata con altri giovani promettenti come Yildiz e Wirtz. La sua abilità con il pallone ha già suscitato interesse tra i dirigenti dei club più importanti del continente.

Giovane, ambidestro, talentuoso. Forse un po' dribblomane, senza dubbio in crescita e – potenzialmente – destinato a grandi palcoscenici. Kerim Alajbegovic ha compiuto 18 anni a settembre, ma da mesi e mesi sta costringendo gli scout e i direttori sportivi di mezza Europa ad aggiornare il suo dossier. Ala sinistra classe 2007 nato a Colonia, a nemmeno 14 anni ha deciso di lasciare il settore giovanile del club della sua città per passare a un altro club professionistico, quello del Bayer Leverkusen. La scorsa estate le Aspirine lo hanno ceduto al Salisburgo per circa 2 milioni di euro con lo scopo di accelerarne la crescita in un...