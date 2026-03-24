interesse napoli per alajbegovic del salisburgo

Il club di Serie A sta monitorando un esterno bosniaco che attualmente gioca nel Salisburgo. La società sta valutando possibili acquisti in vista della sessione di mercato estiva. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali circa trattative in corso o offerte presentate. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende una decisione ufficiale.

La dirigenza azzurra continua a lavorare in vista del prossimo mercato estivo. Come scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Napoli e Roma stanno monitorando il giovane esterno Kerim Alajbegovic (nato nel 2007). Attualmente si trova al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen è pronti ad attivare la clausola di riacquisto ( € 8M). Chiariello: “Felice che Lookman sia lontano da Napoli. Qui servono solo uomini veri” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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