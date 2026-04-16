Choc nell' area di servizio | accoltella un camionista moldavo dopo le avances a una barista Fendenti al braccio e alla pancia arrestato 49enne

Un episodio violento si è verificato in un’area di servizio, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un camionista moldavo. L’aggressione è avvenuta a seguito di alcune avances rivolte a una barista. L’uomo è stato colpito al braccio e alla pancia, e l’arresto è stato disposto dalla Procura di Parma, con l’ordine di custodire il sospettato in carcere.

La Squadra Mobile della Questura di Parma ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, nei confronti di un 49enne napoletano. L'accusa: lesioni aggravate e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Non gradisce le "avances" alla sorella ed accoltella un 76enne, arrestato dai carabinieriI carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato un 59enne del posto con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto illegale di arma... Tragedia a Settimo Rottaro: camionista trovato morto sul suo tir nell'area di servizioIl cadavere di un autotrasportatore proveniente da uno dei Paesi Baltici è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, nell'area... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, l’economia italiana non si riprenderà prima del 2027: lo studio; Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga; Le parole-choc di Trump: Questa notte un'intera civiltà morirà; Colombia abbatterà ippopotami di Pablo Escobar: il caso choc. Cosa sta succedendo. Choc a Solofra, 32enne trovato privo di vitaChoc questa mattina a Solofra. In località Castelluccia, nell’area periferica del santuario, è stato trovato un 32enne privo di vita. È stato un passante a notare il corpo e a lanciare l’allarme ai ... ilmattino.it Choc in discoteca: 19enne trans aggredita da un gruppo di trenta ragazziAggressione a Mestre: 19enne trans picchiata da un gruppo in discoteca, indagini in corso. MESTRE (VE) – Nella serata del 3 aprile una ragazza di 19 anni, residente a Mogliano Veneto, è stata vittima ... nordest24.it Furto choc nella notte a Trevico. Dal web spunta il video dei ladri in azione Sei persone hanno forzato due porte e fatto irruzione nell’ufficio parrocchiale della cattedrale, portando via una cassaforte contenente circa 10 chili di oro. Tra gli oggetti rubati anch - facebook.com facebook #ladri entrano in sacrestia e rubano tutto l'oro votivo: choc nel Salernitano x.com