Abustanji sta male ma non lo curano

Una richiesta è stata presentata alla procura di Genova per permettere a Ryad Abustanji, arrestato lo scorso dicembre, di ricevere cure mediche. La vicenda riguarda le condizioni di salute dell’uomo, che si trovava in stato di malessere, ma non ha ricevuto trattamento adeguato. La questione ha generato attenzione sulla gestione della sua situazione e sulle modalità di assistenza durante la detenzione.

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