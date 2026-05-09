Abustanji sta male ma non lo curano
Una richiesta è stata presentata alla procura di Genova per permettere a Ryad Abustanji, arrestato lo scorso dicembre, di ricevere cure mediche. La vicenda riguarda le condizioni di salute dell’uomo, che si trovava in stato di malessere, ma non ha ricevuto trattamento adeguato. La questione ha generato attenzione sulla gestione della sua situazione e sulle modalità di assistenza durante la detenzione.
Detenuto a Rossano Il palestinese arrestato lo scorso dicembre nell’ambito dell’inchiesta che tra gli altri ha coinvolto il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia Hannoun Detenuto a Rossano Il palestinese arrestato lo scorso dicembre nell’ambito dell’inchiesta che tra gli altri ha coinvolto il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia Hannoun Un’istanza alla procura di Genova per consentire a Ryad Abustanji, arrestato lo scorso dicembre con l’accusa di finanziare Hamas nell’ambito dell’inchiesta che tra gli altri ha coinvolto il presidente dell’Associazione Palestinese in Italia Mohammad Hannoun, di accedere alle cure mediche che sin qui gli sono state negate.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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