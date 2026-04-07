TS – Poteva finire male ora difendiamo lo Scudetto E se l’Inter…Italia? Il nome di Conte ci sta

Una recente dichiarazione di un dirigente sportivo sottolinea come la vittoria conseguita abbia portato entusiasmo e fiducia, ricordando che il secondo posto si deve ai giocatori che hanno coperto le assenze nel corso della stagione. L’attenzione è rivolta anche alle possibilità di difendere il titolo di campione e alle discussioni riguardanti il nome dell’allenatore, con riferimenti all’eventualità di un coinvolgimento in competizioni internazionali.

2026-04-06 23:52:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che se siamo al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito a tutte le assenze di quest’anno. La cosa straordinaria questa squadra l’ha fatta nel momento delle tante assenze, un’altra squadra sarebbe naufragata”. Così Antonio Conte commenta il successo interno sul Milan di Max Allegri, che permette ai campioni d’Italia in carica di scavalcare al 2º posto i rossoneri e di salire a quota 65 punti con un ritardo di 7 lunghezze dall’Inter, che domenica 5 ha a sua volta tramortito la Roma con una manita Scudetto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l’Inter…Italia? Il nome di Conte ci sta” Leggi anche: «Se avesse saputo che poteva morire tranquillamente a casa sua, forse Ezio avrebbe deciso di vivere ancora un po'». Il video appello di Caterina ci sta facendo capire che ne sappiamo troppo poco di come potrebbe finire Osimhen: “Spalletti ci diceva ‘Se vincete lo scudetto a Napoli il vostro nome sarà ricordato finché diventerete vecchi’”Al The Players Tribune: "Durante l’anno dello scudetto, il mister dormiva nel suo ufficio per cinque mesi, si era fatto mettere addirittura lettino”...