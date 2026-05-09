Abruzzo caos bollette | clienti Vodafone segnalano addebiti Fastweb

Nell'Abruzzo, alcuni clienti Vodafone hanno segnalato di aver trovato sulla loro fattura addebiti provenienti da un altro operatore, Fastweb. La questione riguarda principalmente clienti che hanno notato nomi diversi sui loro estratti conto, anche se sono ancora clienti Vodafone. Sono state diffuse indicazioni su come agire nel caso si ricevano addebiti non riconosciuti, suggerendo di verificare le proprie fatture e di contattare il servizio clienti.

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