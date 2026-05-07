Fastweb-Vodafone | i ricavi calano ma l’Ebitda sale del 7,4%

Negli ultimi mesi, i bilanci delle due compagnie di telecomunicazioni hanno mostrato andamenti contrastanti: da un lato, i ricavi complessivi sono diminuiti, dall’altro, l’EBITDA è cresciuto del 7,4%. Questa discrepanza si è verificata nonostante il calo delle entrate nel settore business, che ha inciso sui ricavi totali. Tuttavia, la redditività del gruppo ha registrato un miglioramento, grazie a strategie di contenimento dei costi e a un aumento dei margini operativi.

? Cosa scoprirai Perché i ricavi calano mentre la redditività del gruppo sale?. Quali fattori hanno causato il calo dei ricavi nel settore business?. Come hanno fatto le sinergie a generare 77 milioni di risparmi?. Cosa spinge la crescita dei riciti nel comparto wholesale?.? In Breve Ricavi business calati del 6,9% per rinegoziazioni contrattuali con grandi clienti.. Sinergie operative hanno generato risparmi per 77 milioni di euro.. Copertura rete mobile 5G raggiunta all'89% della popolazione nazionale.. Settore wholesale in crescita del 10,1% con ricavi a 205 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fastweb-Vodafone: i ricavi calano, ma l’Ebitda sale del 7,4% Notizie correlate Fastweb+Vodafone-Tim, firmano un accordo per le nuove torri e lo sviluppo del 5GFastweb + Vodafone e Tim hanno firmato un accordo non vincolante per la costruzione e gestione di nuove torri (infrastrutture passive) per la... Leggi anche: Fastweb-Vodafone, fusione in salita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fastweb + Vodafone, trimestre positivo: sinergie e crescita trainano i risultati 2026; ***Fastweb+Vodafone: -4,5% ricavi a 1,7 mld I trim, +8,5% ebitda after lease a 457mln; Fastweb+Vodafone, nel trimestre redditività a 460 milioni (+7,4%) con sinergie. Fastweb, nel primo trimestre giù i ricavi ma crescono i margini grazie alle sinergie con VodafoneRisparmi per 77 milioni nel primo trimestre, target di 300 milioni annui entro fine 2026. Flette il fatturato nel b2c e b2b. Corre il segmento wholesale ... milanofinanza.it ***Fastweb+Vodafone: -4,5% ricavi a 1,7 mld I trim, +8,5% ebitda after lease a 457mln19,9 mln clienti mobili (-1,5%), 5,5 mln residenziali(-2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Fastweb + Vodafone ha chiuso il primo ... ilsole24ore.com Numerose segnalazioni dagli utenti soprattutto di Vodafone, Fastweb e Tim, stanno giungendo in questi giorni dalle zone di Laveno, Gemonio, Leggiuno, Caravate, Sangiano, Besozzo e anche dalla Valceresio: i disagi sarebbero dovuti a lavori in corso da par - facebook.com facebook Fastweb e Vodafone unificano le politiche per i dipendenti x.com