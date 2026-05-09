Abbiategrasso in fuga dagli agenti getta a terra 41 grammi di cocaina

A Abbiategrasso, nel quartiere Folletta, è stato sequestrato circa 41 grammi di cocaina dopo che un uomo coinvolto in attività di spaccio ha cercato di evitare l’arresto. Durante il tentativo di fuga, lo spacciatore ha gettato a terra la sostanza e si è allontanato velocemente. Le forze dell’ordine hanno recuperato la droga e stanno portando avanti le indagini per identificare il soggetto coinvolto.

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Abbiategrasso (Milano) - Nuovo sequestro di sostanze stupefacenti nell'area del quartiere Folletta dopo che uno spacciatore in fuga si è liberato di 41 grammi di cocaina. Durante un servizio mirato nel parco di via Lattuada, gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso, mercoledì scorso, hanno individuato un individuo sospetto che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga a piedi riuscendo a far perdere le tracce. La droga abbandonata (e trovata) Nel corso dell'inseguimento, il soggetto ha però abbandonato diversi involucri di carta stagnola, spingendo gli agenti a un'ispezione approfondita della zona circostante....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, in fuga dagli agenti getta a terra 41 grammi di cocaina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Fugge all'alt e getta a terra dieci dosi di cocaina: arrestatoIl 15 aprile la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 23 anni, regolare sul territorio nazionale e... Spaccio di cocaina in via Manfredi, 39enne arrestato dagli agenti in borgheseVenerdì scorso, al termine di un lungo appostamento organizzato dalla polizia, è stato arrestato uno spacciatore, individuato dalla Squadra Mobile in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Abbiategrasso, guida senza patente e in contromano sulla statale: 24enne denunciato; Salto mortale dal camion rubato: la vittima è originaria di Vermezzo, un complice di Abbiategrasso; LESSICO FAMILIARE PER CAPIRE IL GIRO BULGARO. Abbiategrasso, in fuga dagli agenti getta a terra 41 grammi di cocainaLo spacciatore è stato identificato in occasione di un controllo della Polizia locale nel quartiere Folletta: è riuscito a fuggire ma si è dovuto liberare della sostanza stupefacente ... ilgiorno.it Sabato 9 maggio saremo tra la gente, nelle piazze e nei territori. Parabiago, Vittuone, Abbiategrasso e Legnano: quattro tappe per ascoltare, confrontarci e portare avanti le battaglie della Lega. La politica vera si fa sul territorio, guardando negli occhi le perso x.com