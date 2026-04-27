Spaccio di cocaina in via Manfredi 39enne arrestato dagli agenti in borghese

Venerdì scorso, gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 39 anni in via Manfredi, dopo aver monitorato a lungo l’area. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in quella zona. Durante l’operazione, sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina e altri materiali collegati all’attività illecita.

Venerdì scorso, al termine di un lungo appostamento organizzato dalla polizia, è stato arrestato uno spacciatore, individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città.Lo spacciatore, un tunisino di 39 anni, senza fissa dimora ed in regola sul.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Spaccio di droga in pieno giorno, blitz degli agenti in borghese: presi pusher e 'cliente'Un pusher denunciato per spaccio e un acquirente segnalato come persona che fa utilizzo di droga, con conseguente ritiro della patente. Siap: "Più agenti in borghese e piani coordinati per fermare lo spaccio"Il segretario generale Roberto Traverso propone interventi mirati nelle aree critiche e maggiore integrazione con la polizia locale "I cittadini non... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Firenze: 21 indagati per traffico e spaccio di droga; Mezzo milione di euro in polvere bianca: il maxi sequestro nel bar della provincia di Roma; Lotta allo spaccio e al degrado, i primi numeri del 2026 della polizia locale; Bologna, arrestato un 44enne per spaccio di droga. Spaccio nel centro storico di Cagliari, sequestrati 11 kg di drogaIl blitz a casa di una giovane coppia sorpresa in piazza del Carmine con le chiavi di un appartamento che si è rivelato un vero deposito di stupefacenti ... rainews.it Spaccio, consegnava la droga a domicilio a bordo di una Vespa: arrestato a GenovaL’uomo, un 41enne, è stato scoperto e fermato: trovata anche l’agenda dove segnava i nomi di chi gli doveva soldi per la droga ... ilsecoloxix.it Napoletano Giovanni, giuglianese classe '61, era stato arrestato domenica scorsa e rinchiuso nel carcere di Poggioreale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era stato trovato con addosso la marijuana in occasione di un controllo alla cir - facebook.com facebook Manerbio, controlli in centro: una denuncia per spaccio di droga x.com