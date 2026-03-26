Un ragazzino di 13 anni ha ferito con un coltello un'insegnante di francese presso una scuola media a Trescore Balneario. La Procura dei minori di Brescia sta seguendo le indagini per valutare le responsabilità del minore. La vicenda si è verificata il 26 marzo 2026 e coinvolge il procedimento legale in corso per stabilire eventuali conseguenze penali.

Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2026 - Cosa rischia il ragazzino tredicenne che ha accoltellato alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario l’insegnante di francese Chiara Mocchi? La Procura dei minori di Brescia. Lo studente si trova da ieri sera in una comunità protetta con il consenso dei genitori. Il ragazzo non ha ancora 14 anni e non è quindi imputabile e quindi non andrà in un carcere minorile. Eventuali sviluppi, sia sul piano penale sia su quello civile, potranno essere avviati esclusivamente su iniziativa della P rocura dei Minori di Brescia. BERGAMOCHIARA MOCCHI INSEGNANTE ACCOLTELLATA DA SUO ALUNNO ALLA MEDIA "DA VINCI" DI TRESCORE BALNEARIOFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Il fronte penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insegnante accoltellata a scuola, cosa rischia il tredicenne e la legge cosa prevede

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