Lo scorso 7 aprile, il premier cinese ha firmato una legge che amplia le normative per le autorità di Pechino, consentendo loro di indagare e sanzionare le aziende straniere che interrompono i rapporti con fornitori cinesi a causa di pressioni politiche interne. La legge mira a regolamentare le pratiche di disaccoppiamento, ma potrebbe avere ripercussioni sulla presenza delle imprese straniere nel paese.

Lo scorso 7 aprile, il premier cinese Li Qiang ha firmato una legge che istituisce nuove e più ampie normative che permettono alle autorità di Pechino di indagare e sanzionare le aziende straniere che interrompono l'utilizzo di fornitori cinesi in risposta alle pressioni politiche interne. Surplus commerciale e protezionismo. Le nuove normative rientrano nel più ampio sforzo della Repubblica Popolare Cinese (RPC) di contrastare quello che considera un crescente protezionismo in Occidente, alimentato da un'impennata delle esportazioni cinesi e dalle crescenti preoccupazioni per gli squilibri commerciali che ne derivano. Pechino, infatti, fa...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina vara la legge anti-disaccoppiamento: cos'è e perché rischia di essere un boomerang

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