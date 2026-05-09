Abbandona una cagnolina che muore investita | beccato il proprietario ' orco'
Nel cuore della notte, intorno alle 3,50, un uomo a bordo di una Fiat Punto ha abbandonato una cagnolina in strada. Poco dopo, l’animale è stato investito da un’auto ed è morto. La stessa persona si è allontanata subito dopo aver lasciato il cane, che aveva circa dieci mesi. La vicenda ha suscitato indignazione, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’uomo coinvolto.
L’ha abbandnata in strada a soli te mesi e si è allontanato. Un’auto l’ha travolta ed uccisa. E’ l’orribile gesto compiuto da un uomo stamane verso le 3,50 che alla guida di una Fiat Punto con a bordo una cagnolina lasciata lì in strada. Poco dopo, il piccolo animale è stato investito da un altro.🔗 Leggi su Casertanews.it
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