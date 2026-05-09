Abbandona una cagnolina che muore investita | beccato il proprietario ' orco'

Nel cuore della notte, intorno alle 3,50, un uomo a bordo di una Fiat Punto ha abbandonato una cagnolina in strada. Poco dopo, l’animale è stato investito da un’auto ed è morto. La stessa persona si è allontanata subito dopo aver lasciato il cane, che aveva circa dieci mesi. La vicenda ha suscitato indignazione, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’uomo coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ha abbandnata in strada a soli te mesi e si è allontanato. Un’auto l’ha travolta ed uccisa. E’ l’orribile gesto compiuto da un uomo stamane verso le 3,50 che alla guida di una Fiat Punto con a bordo una cagnolina lasciata lì in strada. Poco dopo, il piccolo animale è stato investito da un altro.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Aversa, abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia ProvincialeTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di... Abbandona rifiuti in strada, beccato in video: patente ritirataE' nel comune di Siano dove, per la prima volta, gli agenti della polizia municipale in provincia di Salerno hanno ritirato la patente a un uomo,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Abbandona una cagnolina che muore investita: beccato il proprietario 'orco'; Una cagnolina viene lasciata in strada con i suoi oggetti, resta immobile per giorni aspettando il ritorno della famiglia che l’ha abbandonata.; Aversa, abbandona una cagnolina di tre mesi in strada: investita e uccisa, l'uomo scoperto e denunciato. Cupramontana Storia di Selvaggia, la cagnolina lasciata in abbandono da mesiDopo quasi un anno di tentativi, appelli e spese sostenute privatamente, l'amara rinuncia a trovare una soluzione: non è solo una questione di amore per gli animali ma anche di sicurezza pubblica ... qdmnotizie.it Cane abbandonato in strada durante il temporale, lo giovane volontaria lo salva: «Ora attende una famiglia»Il fango, il freddo e una pioggia torrenziale non hanno fermato Ana Caroline, responsabile del progetto brasiliano Adote Patinhas. In un video pubblicato sui social, la volontaria ha ... leggo.it CLAMOROSO A ROMA: SUBITO FUORI DJOKOVIC Il campione serbo perde in tre set contro il classe 2005 Prizmic e abbandona subito gli Internazionali d’Italia #Tennis #Djokovic #IBI2026 #Prizmic x.com