Abbandona la cagnolina che muore investita rischia fino a sette anni | l’animale aveva tre mesi

Un uomo rischia fino a sette anni di carcere per aver abbandonato in strada una cagnolina di tre mesi, che è stata investita da un’auto e successivamente è morta nonostante le cure veterinarie. La vicenda ha suscitato attenzione dopo che la piccola animale è stata trovata in fin di vita e trasportata d’urgenza presso una clinica veterinaria. Le autorità stanno indagando sui fatti, che hanno portato all’accusa di abbandono di animale.

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Rischia fino a sette anni di carcere l’uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta poco dopo essere stata investita da un’altra auto in transito malgrado le cure dei veterinari dove era stata accompagnata d’urgenza. E’ successo nelle prime ore di oggi ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’uomo, identificato e denunciato alla procura di Napoli Nord per abbandono di animali. Il reato, previsto dal codice penale, contempla pene molto pesanti dopo le recenti modifiche del codice della strada.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abbandona la cagnolina che muore investita, rischia fino a sette anni: l’animale aveva tre mesi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Aversa, abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa. Uomo denunciato, rischia fino a sette anni di carcere Leggi anche: Abbandona una cagnolina che muore investita: beccato il proprietario 'orco' Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Abbandona una cagnolina che muore investita: beccato il proprietario 'orco'; Una cagnolina viene lasciata in strada con i suoi oggetti, resta immobile per giorni aspettando il ritorno della famiglia che l’ha abbandonata.; Marianna Madia lascia il Pd e passa da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva; Fino a 500 euro di multa a Livorno a chi non lava la pipì del cane in strada: l'ordinanza del Comune. Abbandona la cagnolina per strada che muore investita, il padrone rischia fino a 7 anni di carcere VIDEOUna vicenda terribile avvenuta ad Aversa, in provincia di Caserta. Rischia fino a sette anni di carcere l'uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta ... ilgazzettino.it Abbandona la cagnolina che muore investita, il padrone rischia fino a sette anni di carcere: orrore ad AversaCASERTA - Una vicenda terribile: rischia fino a sette anni di carcere l'uomo accusato di aver abbandonato in strada la sua cagnolina di tre mesi, morta poco dopo essere stata investita ... ilmessaggero.it Abbandona la cagnolina che muore investita, rischia fino a sette anni #ANSA x.com